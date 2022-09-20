В России предложили ввести в УК понятия «мобилизация» и «военное положение»

Новый законопроект предлагает в одном из пунктов статьи 63 об отягчающих обстоятельствах заменить слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» на «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».



Кроме того, поправки предусматривают введение ответственности за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу, отказ или уклонение от заключения такого соглашения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Также предлагается ввести уголовное наказание за отказ от участия в военных или боевых действиях «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий» (от 2 до 3 лет заключения). Законопроект вводит статьи о добровольной сдаче в плен (от 3 до 10 лет лишения свободы) и мародерстве (до 15 лет заключения), а также ужесточает наказание за самовольное оставление части во время мобилизации и военного положения.

Во вторник поправки рассмотрят во втором чтении.

