Двое мужчин пострадали при пожаре в Приморье

Двое грузчиков пострадали в результате пожара в цеху по производству пластиковых оконв в Лесозаводске в Приморском крае, сообщает министерство ГОЧС региона.

Уточняется, что мужчины доставлены в местную больницу.

Изначально площадь возгорания составляла 150 квадратных метров, затем огонь также охватил и складское помещение, что увеличило площадь пожара до 350 квадратных метров.

Позже пожарные локализовали открытое горение. В тушении участвовали 13 человек, также 28-й отряд противопожарной службы.

