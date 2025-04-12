Двое мужчин пострадали при пожаре в Приморье
12 апреля 202510:30
Двое грузчиков пострадали в результате пожара в цеху по производству пластиковых оконв в Лесозаводске в Приморском крае, сообщает министерство ГОЧС региона.
Уточняется, что мужчины доставлены в местную больницу.
Изначально площадь возгорания составляла 150 квадратных метров, затем огонь также охватил и складское помещение, что увеличило площадь пожара до 350 квадратных метров.
Позже пожарные локализовали открытое горение. В тушении участвовали 13 человек, также 28-й отряд противопожарной службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru