Россия и Индонезия ведут переговоры о сотрудничестве в космосе

Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической сфере. Об этом заявил посол РФ Сергей Толченов в беседе с РИА Новости.

«У нашего двустороннего сотрудничества в космической сфере есть будущее. Что касается конкретных направлений и сфер, я считаю, что это как раз предмет тех переговоров, которые сегодня начинаются, будут идти в ближайшие дни и будут продолжаться в дальнейшем», - отметил дипломат.

По словам Толченова, индонезийская сторона хочет войти в число космических держав, планирует обзавестись своими космодромами, направить своих специалистов в космос и расширять спутниковую группировку. Посол подчеркнул, что Россия может предложить необходимые технологии и решения.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков допустил возможность прорыва в отношениях с США в плане сотрудничества в космической сфере.

