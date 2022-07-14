Путин ввёл уголовную ответственность за участие в военных действиях против России

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дополняет Уголовный кодекс РФ статьёй, по которой гражданам будет грозить штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или от двух до четырёх лет лишения свободы. Если преступление совершено группой лиц или с угрозой насилия, штраф может составить до 2,5 млн рублей, а срок лишения свободы - от пяти до семи лет колонии.

За участие россиян в военных действиях против интересов России за рубежом предусмотрено до 20 лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей, а переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий приравняли к госизмене, за что будет грозить от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.

За тайное сотрудничество граждан РФ с иностранными спецслужбами, а также международными или зарубежными организациями, предусмотрено до 8 лет колонии и штраф до одного млн рублей.

Также вводится уголовная статья о защите гостайны. Гражданам будет грозить до семи лет тюрьмы за незаконную пересылку за рубеж сведений, составляющих гостайну. Лица, допущенные к гостайне, за несанкционированный выезд за рубеж могут отправиться в колонию на такой же срок.

Кроме того, административную ответственность за неоднократную пропаганду или публичную демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций заменили на уголовную - до четырёх лет колонии.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Тимофеев по делу о госизмене, сообщает RT.