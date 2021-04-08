В России предложили ввести тайное патрулирование после ДТП с Эдвардом Билом

«Если человек выезжает на улицу и начинает демонстрировать опасное вождение, которое стимулирует потенциально опасные ДТП — торможение, перестроения, — наверное, нужно вводить тайное патрулирование», — отметила Агре.

Эксперт поясняет, что без видеозаписи сложно доказать, что человек действительно был опасным водителем.

Напомним, что 1 апреля на Смоленской площади автомобиль под управлением блогера выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате чего серьезно пострадала женщина. Накануне Эдварду Билу было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения.

