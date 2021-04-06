Турецкий: авария с Эдвардом Биллом – урок всем сумасшедшим на дорогах

Михаил Турецкий : «Грустно, друзья, грустно. Семья – ячейка общества, основа государства, с этого все начинается. И увиливать от брачных отношений, конечно, не стоит. Хотя я понимаю людей, которые не хотят потом, скажем, иметь какие-то юридические обязательства. Так проще, ничего вроде бы так не должен. Но надо работать над собой. Друзья, вступайте в брак и верьте, что ваша семья будет вечной», – прокомментировал он для НСН.

