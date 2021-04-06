Турецкий: авария с Эдвардом Биллом – урок всем сумасшедшим на дорогах
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом вышла из комы.
Пострадавшая Мария Артемова в резонансном ДТП на Садовом кольце в Москве с участием пяти машин девушка вышла из комы. Предполагается, что авария произошла по вине блогера Эдварда Била, который только в этом году нарушил правила ПДД более четырехсот раз и ездил по поддельным номерам.
Михаил Турецкий : «Парень, конечно, заигрался. Я очень рад, что девушка вышла из комы. Это большое счастье. Давайте молиться, чтобы она минимально пострадала в плане физического здоровья. Но, конечно, это большой урок для всех людей, которые с ума сходят на дороге», – отметил в эфире НСН Михаил Турецкий.
Кремль подтвердил проведение Парада Победы в 2021 году
В Кремле подтвердили проведение Парада 9 мая на Красной площади в этом году.
Михаил Турецкий : «Прошлый год – год 75-летия Победы – прошел скомкано, потому что была пандемия. Пандемия продолжается, но возможность отпраздновать главное событие двадцатого века – победу над фашизмом – с прежним размахом есть. И это здорово. Давайте будем праздновать и надеяться, что ничего нам не помешает в этот день гордиться нашей победой и вспомнить о наших героях-предках», – сказал он в интервью НСН.
Психолог объяснил нежелание россиян вступать в брак
Россияне стали реже регистрировать браки. Психолог Евгений Моргунов в интервью «Ленте.ру» объяснил это самодостаточностью людей, а также страхом измен и семейных скандалов.
Михаил Турецкий : «Грустно, друзья, грустно. Семья – ячейка общества, основа государства, с этого все начинается. И увиливать от брачных отношений, конечно, не стоит. Хотя я понимаю людей, которые не хотят потом, скажем, иметь какие-то юридические обязательства. Так проще, ничего вроде бы так не должен. Но надо работать над собой. Друзья, вступайте в брак и верьте, что ваша семья будет вечной», – прокомментировал он для НСН.
Soprano Турецкого отметит десятилетие
18 апреля в Санкт-Петербурге состоится премьера юбилейного шоу Soprano Турецкого. Коллектив отметит десятилетие.
Михаил Турецкий : «Сколько раз переносили, теперь с уверенностью могу сказать, что это творческое счастье – в любимом нами городе, в Северной столице дать роскошное шоу женских голосов. Порадуем город и, конечно же, себя. Не пропустите этот чудесный концерт», – пригласил слушателей НСН Михаил Турецкий.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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