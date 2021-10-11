В Москве начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус
Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию запустили в Москве в 10 общественных местах и 10 многофункциональных центрах (МФЦ). Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
«Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях», — цитирует вице-мэра РИА Новости.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь при себе паспорт, для детей — свидетельство о рождении. В случае положительного результата теста медики возьмут на месте мазок на ПЦР. Таким пациентам необходимо будет подписать согласие не нахождение дома и оставаться на изоляции до получения результатов.
Результаты ПЦР-теста пришлют гражданину в СМС, также они отобразятся в электронной медкарте, отмечает телеканал «360». В случае положительного теста на коронавирус к пациенту придет врач из поликлиники и назначит необходимое лечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru