Депутат Смолин призвал ввести начальную военную подготовку в школах

Начальная военная подготовка в школах должны быть включена в уроки ОБЖ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Минпросвещения заявило о том, что в рамках курса ОБЖ будут расширены курсы, связанные с начальной военной подготовкой. Это предложение правильное, просто увеличивать число уроков не есть хорошо. Мы должны ставить вопрос о более эффективном использовании тех часов, которые у нас есть»,- отметил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил о необходимости предоставления льгот в образовательной сфере участникам спецоперации.

