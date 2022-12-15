Депутат Смолин призвал ввести начальную военную подготовку в школах
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию отметил, что включить курс можно в уроки ОБЖ.
Начальная военная подготовка в школах должны быть включена в уроки ОБЖ, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.
«Минпросвещения заявило о том, что в рамках курса ОБЖ будут расширены курсы, связанные с начальной военной подготовкой. Это предложение правильное, просто увеличивать число уроков не есть хорошо. Мы должны ставить вопрос о более эффективном использовании тех часов, которые у нас есть»,- отметил депутат.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил о необходимости предоставления льгот в образовательной сфере участникам спецоперации.
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