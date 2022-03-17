В России предложили ввести «молодежный кэшбек» для поддержки студентов

Также предлагаются меры по развитию науки в условиях ограничений – стимулирование импортозамещения в отрасли и упрощение закупок материалов для исследований.

Ране уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своём Instagram, что обсудила с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым меры по защите прав российских студентов за рубежом.

