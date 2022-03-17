В России предложили ввести «молодежный кэшбек» для поддержки студентов

Партия «Единая Россия» предложила ввести «молодежный кэшбек» для поддержки студенческой занятости, сообщается в Telegram-канале партии.

В условиях санкций предлагается переводить вычет НДФЛ за летнюю подработку студентов и школьников на специальный счет работника, чтобы он мот потратить эти средства на путешествия, билеты в кино и так далее.

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Также предлагаются меры по развитию науки в условиях ограничений – стимулирование импортозамещения в отрасли и упрощение закупок материалов для исследований.

Ране уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своём Instagram, что обсудила с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым меры по защите прав российских студентов за рубежом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШкольникиГосподдержкаСтуденты
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