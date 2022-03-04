Минобрнауки утвердило новый перечень специальностей в вузах
Министерство образования и науки РФ утвердило новые перечни направлений подготовки в вузах, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечень вошли следующие новые направления: «Фундаментальная, прикладная и синтетическая биология», «Медицинская микробиология», «Системы искусственного интеллекта», «Техническая кибернетика и информатика».
По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, новые программы соответствуют потребностям экономики и рынка труда – развивается IT-отрасль, науки о жизни, робототехника и так далее.
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Ране уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своём Instagram, что обсудила с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым меры по защите прав российских студентов за рубежом.
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