Минобрнауки утвердило новый перечень специальностей в вузах

Министерство образования и науки РФ утвердило новые перечни направлений подготовки в вузах, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли следующие новые направления: «Фундаментальная, прикладная и синтетическая биология», «Медицинская микробиология», «Системы искусственного интеллекта», «Техническая кибернетика и информатика».

По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, новые программы соответствуют потребностям экономики и рынка труда – развивается IT-отрасль, науки о жизни, робототехника и так далее.

Москалькова заявила, что российских студентов стали отчислять из вузов Европы

Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Ране уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своём Instagram, что обсудила с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым меры по защите прав российских студентов за рубежом.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыСтудентыМинобрнауки
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