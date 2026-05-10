В РФ будут выплачивать пособия многодетным семьям с доходом выше прожиточного минимума
С 22 мая 2026 года в России многодетные семьи, у которых среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, будут получать единое пособие на каждого ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.
По ее словам, размер такой выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. Политик уточнила, что это коснется в том числе и тех граждан, которым отказали в поддержке в начале текущего года.
Буцкая рассказала, что после 22 мая доходы таких семей пересчитают с учетом нового порога. Если по уточненным условиям семья будет соответствовать критериям, выплату назначат проактивно. По словам политика, такую господдержку получат более 230 тысяч российских семей.
Ранее в ОП предложили ввести выплаты ко Дню Победы для военных и правоохранителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
