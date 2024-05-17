В России предложили ввести дорожный знак «Выгул животных»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести новый дорожный знак «Выгул животных». С инициативой он обратился к главе Росстандарта Антону Шалаеву.

Как пояснил депутат, новый знак необходим для снижения числа аварий с участием домашних животных в местах их концентрации. Он должен предупредить водителей о приближении к участку дороги вблизи площадки для выгула собак или других подобных мест, передает РИА Новости.

Аварийность на дорогах сократилась с начала года на 2,4%

Даванков утверждает, что ДТП с участием собак часто происходят из-за нахождения питомцев рядом с участками дорог недалеко от специально оборудованных мест для выгула. Статистику вице-спикер не привел.

Ранее Даванков предложил проходить паспортный контроль в аэропорту с помощью «Госуслуг». По его мнению, россиянам необходимо предоставить право предъявлять правоохранительным органам документы из госуслуг вместо бумажной версии паспорта.


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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеДТП

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