В России предложили ввести дорожный знак «Выгул животных»

Даванков утверждает, что ДТП с участием собак часто происходят из-за нахождения питомцев рядом с участками дорог недалеко от специально оборудованных мест для выгула. Статистику вице-спикер не привел.

Ранее Даванков предложил проходить паспортный контроль в аэропорту с помощью «Госуслуг». По его мнению, россиянам необходимо предоставить право предъявлять правоохранительным органам документы из госуслуг вместо бумажной версии паспорта.



