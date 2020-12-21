В России предложили ужесточить наказание за нарушение пожарной безопасности

Автор инициативы предлагает в два раза повысить штрафы за подобные нарушения.

Сейчас согласно п. 1 ст. 20.4 КоАП, нарушение требований пожарной безопасности «влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц — от 6 до 15 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тыс. рублей».

В декабре во время пожара в частном доме милосердия в башкирском селе Ишбулдино погибли 11 человек.

А ранее в мае в результате пожара в хосписе в Красногорске погибли девять человек. Заведение работало нелегально. Это значит, что здание не проходило проверку на противопожарное состояние, такое мнение в беседе с URA.RU высказал ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания — Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов.

