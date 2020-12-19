Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы удалось ликвидировать
19 декабря 202001:01
Пожарные потушили возгорание в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.
В ведомстве заявили, что сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в административном здании на севере Москвы. Это произошло в 00:31 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что огонь занял площадь около 300 квадратных метров. По имеющейся информации, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru