Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы удалось ликвидировать

Пожарные потушили возгорание в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве заявили, что сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в административном здании на севере Москвы. Это произошло в 00:31 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что огонь занял площадь около 300 квадратных метров. По имеющейся информации, никто не пострадал.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
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