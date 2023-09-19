В России предложили увеличить отпуск сотрудникам с 30-летним стажем

Он направил обращение на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором указал о необходимости предоставлять таким сотрудникам отпуск продолжительностью до 35 дней вместо 28 нынешних.

Орлов добавил, что соответствующее изменение в законе станет не только поощрением для граждан, которые своим трудом внесли существенный вклад в национальную экономику, но и своего рода льготой, так как с возрастом требуется больше времени на восстановление.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за непредставление отпуска по графику работодателю грозит штраф 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».