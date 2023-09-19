В России предложили увеличить отпуск сотрудникам с 30-летним стажем
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что работникам, чей трудовой стаж превышает 30 лет, следует предоставлять более длительный отпуск, сообщает RT.
Он направил обращение на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором указал о необходимости предоставлять таким сотрудникам отпуск продолжительностью до 35 дней вместо 28 нынешних.
Орлов добавил, что соответствующее изменение в законе станет не только поощрением для граждан, которые своим трудом внесли существенный вклад в национальную экономику, но и своего рода льготой, так как с возрастом требуется больше времени на восстановление.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за непредставление отпуска по графику работодателю грозит штраф 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru