В России предложили увеличить отпуск сотрудникам с 30-летним стажем

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что работникам, чей трудовой стаж превышает 30 лет, следует предоставлять более длительный отпуск, сообщает RT.

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Он направил обращение на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором указал о необходимости предоставлять таким сотрудникам отпуск продолжительностью до 35 дней вместо 28 нынешних.

Орлов добавил, что соответствующее изменение в законе станет не только поощрением для граждан, которые своим трудом внесли существенный вклад в национальную экономику, но и своего рода льготой, так как с возрастом требуется больше времени на восстановление.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что за непредставление отпуска по графику работодателю грозит штраф 50 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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