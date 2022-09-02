В России предложили учредить День грибника

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил официально учредить в России День грибника, который неформально отмечается в мире 3 октября. Парламентарий направил соответствующее обращение на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сообщает RT.

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В своем письме Крупник напомнил, что традиция сбора лесных грибов и ягод пользуется в России огромной популярностью. Как отметил депутат, сбор «даров леса» — способ получить «дополнительные сезонные продукты в свой рацион» и активно отдохнуть на природе со всей семьей. Однако движение грибников в России носит стихийный характер и не пользуется государственной поддержкой.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу об официальном закреплении празднования Дня грибника, который отмечается неформально по всему миру 3 октября, а также об учреждении празднования Всероссийского фестиваля грибов и ягод, который бы стал местом встречи и обмена опытом среди любителей сбора даров природы нашей страны», — говорится в обращении Крупника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинсельхозДепутатыПраздникГрибы
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