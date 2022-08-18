Диетолог рассказал, кому опасно есть грибы
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что любые грибы могут оказать негативное влияние на организм человека, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, грибы могут вызвать несварение и аллергию. Это связано с тем, что они «впитывают» из окружающей среды аллергены и токсины, а если собирать их в неблагополучных местах, например, вблизи разработок нефти, то концентрация негативных веществ кратно увеличивается.
Эксперт отметил, что грибы противопоказаны людям с повышенной чувствительностью к усваиванию пищи, беременным женщинам, а также детям до трёх лет.
«Желательно исключить их из детского рациона. Если кормить ребёнка грибами, то стоит совмещать их с другой пищей (крупы, хлеб, овощи), чтобы снизить токсическую нагрузку», - пояснил Гинзбург.
Он добавил, что общими симптомами отравления грибами являются слабость, вялость, головокружение и головная боль.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что грибы достаточно тяжело перевариваются, поэтому людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ, лучше отказаться от грибных блюд, RT.
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