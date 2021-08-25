В России предложили создать второй Пенсионный фонд

Бизнес-омбудсмен, один из основателей Столыпинского клуба Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсии гражданам, родившимся до 1967 года. Об этом он рассказал в ходе презентации концепции «ре-реформирования» пенсионной системы, передает РБК.

По его словам, пенсии теряют покупательную способность, пенсионеры становятся беднее, так как индексации не хватает из-за растущей инфляции.