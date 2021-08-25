В России предложили создать второй Пенсионный фонд
Бизнес-омбудсмен, один из основателей Столыпинского клуба Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсии гражданам, родившимся до 1967 года. Об этом он рассказал в ходе презентации концепции «ре-реформирования» пенсионной системы, передает РБК.
По его словам, пенсии теряют покупательную способность, пенсионеры становятся беднее, так как индексации не хватает из-за растущей инфляции.
Титов отметил, что создание Фонда старших поколений позволило бы учесть граждан, которые платили страховые взносы в пенсионную систему не в полном объеме, так как родились до 1967 года. В ряде случаев участникам пенсия накапливается за счет взносов других граждан.
Он предложил пополнять Фонд прямым дотациями государства и отчислениями соответствующих граждан.
В сентябре российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в указах, подписанных президентом Владимиром Путиным. По его словам, из-за эпидемии коронавирусной инфекции у этой категории граждан возникли непредвиденные расходы, в том числе на лекарства и средства защиты, передает RT.
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