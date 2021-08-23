Экономист рассказал, где взять 500 млрд на пенсионеров и военных
Денис Ракша уверен, что единовременная выплата десяти тысяч рублей поможет пенсионерам в период повышенной инфляции, а на бюджете страны отразится несильно из-за роста нефтяных доходов.
Владимир Путин предложил назначить единовременную разовую выплату всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тысяч рублей в 2021 году. Еще больше получат военнослужащие - 15 тысяч рублей.
Предложение президента обусловлено не только приближающимися выборами, но имеет под собой и экономические основания, заявил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Около 500 миллиардов рублей - это большая сумма для бюджета, несомненно, но все же понимают, что это предвыборная акция, это фактически покупка голосов, непрямая, конечно. Но эти деньги будут выплачены после выборов, то есть, сейчас это даже не обещание. Владимир Путин обратился к депутатам еще неизбранным, следующего созыва Госдумы, к неким абстрактным депутатам с просьбой рассмотреть такую возможность, когда их выберут. При этом он сказал, что пенсионерам выплаты нужно сделать до конца 2021 года, про военных я так и не понял – видимо, их отложат на следующий год. Я не знаю, как Госдума и Минфин успеют это сделать, но в принципе технически это возможно», - рассказал он.
По его словам, в бюджет в этом году поступила значительная незапланированная сумма из-за скачка цен на нефть, что позволяет властям «потратить средства на благородное дело».
«Если военные перейдут на следующий год, это будет уже бюджет следующего года, то есть, 370 миллиардов и то, что пойдет на военных, разнесут по разным бюджетам. Соответственно, эта дополнительная нагрузка на бюджет несколько уменьшится в 2021 году. Кроме того, нужно понимать, что бюджет в этом году получает незапланированные доходы, довольно большие, из-за роста цен на нефть. В принципе деньги есть, и их можно потратить на благородное дело. Что может быть лучше, чем помочь пенсионерам?», - отметил Ракша.
При этом экономист подчеркнул, что разовая выплата будет ощутима для пенсионеров и позволит компенсировать их расходы на инфляцию, которая только продолжит расти.
«Конечно, официально никто не говорит, что это делается из-за выборов. Все говорят, что из-за инфляции. И это тоже правда. Инфляция растет, больше всего от нее страдают самые бедные, то есть пенсионеры. Нужно понимать, что у большинства пенсии невеликие, то есть, это чуть больше 10 тысяч рублей. Для них, конечно, единоразовая выплата в 10 тысяч рублей – это большие деньги, и это частичная компенсация дополнительных расходов, которые они вынуждены нести из-за роста инфляции. Кроме того, все понимают, что инфляция будет расти и дальше, несмотря на все меры госрегулирования цен. Поэтому это компенсация за прошлую инфляцию и за будущую», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Но рассчитывать на то, что такие выплаты могут стать приятной традицией не стоит, так как 500 миллиардов – значительная сумма для расходной статьи бюджета, из которого Пенсионный фонд и без того получает «большой трансфер», добавил Ракша.
«Общий размер бюджета составляет порядка 20 триллионов рублей, а размер выплат – порядка полутриллиона рублей. Это существенно, особенно если делать это раз в полгода. Вряд ли это так будет работать, учитывая, что Пенсионный фонд и так получает довольной большой трансфер из бюджета на покрытие своего дефицита. Прошлый опыт нашей жизни показывает, что разовые выплаты – это разовые выплаты, они никогда не превращаются в регулярные», - заметил он.
Депутатам следующего созыва Госдумы предстоит учесть инфляционную проблематику в бюджетном процессе и, возможно, внести изменения в закон об индексации пенсий, заявил ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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