Экономист рассказал, где взять 500 млрд на пенсионеров и военных

Владимир Путин предложил назначить единовременную разовую выплату всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тысяч рублей в 2021 году. Еще больше получат военнослужащие - 15 тысяч рублей.



Предложение президента обусловлено не только приближающимися выборами, но имеет под собой и экономические основания, заявил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Около 500 миллиардов рублей - это большая сумма для бюджета, несомненно, но все же понимают, что это предвыборная акция, это фактически покупка голосов, непрямая, конечно. Но эти деньги будут выплачены после выборов, то есть, сейчас это даже не обещание. Владимир Путин обратился к депутатам еще неизбранным, следующего созыва Госдумы, к неким абстрактным депутатам с просьбой рассмотреть такую возможность, когда их выберут. При этом он сказал, что пенсионерам выплаты нужно сделать до конца 2021 года, про военных я так и не понял – видимо, их отложат на следующий год. Я не знаю, как Госдума и Минфин успеют это сделать, но в принципе технически это возможно», - рассказал он.

По его словам, в бюджет в этом году поступила значительная незапланированная сумма из-за скачка цен на нефть, что позволяет властям «потратить средства на благородное дело».

«Если военные перейдут на следующий год, это будет уже бюджет следующего года, то есть, 370 миллиардов и то, что пойдет на военных, разнесут по разным бюджетам. Соответственно, эта дополнительная нагрузка на бюджет несколько уменьшится в 2021 году. Кроме того, нужно понимать, что бюджет в этом году получает незапланированные доходы, довольно большие, из-за роста цен на нефть. В принципе деньги есть, и их можно потратить на благородное дело. Что может быть лучше, чем помочь пенсионерам?», - отметил Ракша.