В России предложили создать казачий мобилизационный резерв

Согласно документу, казакам, которые захотят попасть в мобрезерв, придется заключить контракт с Минобороны. При этом ведомство должно подписать договор на подготовку резерва со Всероссийским казачьим обществом, и на его основании атаманы заключат соглашения с соответствующими территориальными органами. Отбирать кандидатов будут атаманы хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых обществ. Меры касаются только зарегистрированных казачьих организаций, которые должны подать данные о себе в госреестр казачьих обществ в течение года со дня регистрации.

По словам автора поправок, зампреда комитета Госдумы по делам национальностей Николая Долуды, члены казачьих обществ, имеющие военную подготовку — одна из наиболее востребованных категорий граждан для формирования мобрезерва. Парламентарий указал, что казаки могут заключать контракты с Минобороны и участвовать в специальной военной операции в индивидуальном порядке. При этом мобилизационный людской резерв действует и в мирное время, и законопроект направлен на то, чтобы военное ведомство могло поставить обучение казаков армейским специальностям на поток и в случае необходимости привлекать их к выполнению своих задач.

Как отметил Долуда, в документе прописана ответственность атаманов, порядок вхождения в состав мобрезерва, заключение контрактов, добровольных характер этих мер. Численность казачьего мобрезерва определит Минобороны, он может составить до 60 тысяч человек.

