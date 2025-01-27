Правительство поддержало визовые послабления для переезжающих в РФ соотечественников

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому переселяющиеся в Россию соотечественники будут получать годовые визы с возможностью их продления, сообщил ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», - говорится в отзыве.

Авторы отмечают, что сейчас соотечественникам выдается однократная обыкновенная частная виза на срок до трех месяцев. Однако за это время, как правило, переселенцам не удается решить все необходимые вопросы, поэтому они вынуждены выезжать из России и вновь обращаться за визой.