США допускают санкции против банков России, но надеются на перемирие

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против России, включая меры в отношении банковского сектора. Однако, по его словам, приоритетной целью остается дипломатическое урегулирование конфликта.

Он добавил, что президент Дональд Трамп располагает широким спектром инструментов давления, в том числе вторичными санкциями на экспорт российской нефти и секторальными ограничениями против банков.