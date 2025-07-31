США допускают санкции против банков России, но надеются на перемирие

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против России, включая меры в отношении банковского сектора. Однако, по его словам, приоритетной целью остается дипломатическое урегулирование конфликта.

Он добавил, что президент Дональд Трамп располагает широким спектром инструментов давления, в том числе вторичными санкциями на экспорт российской нефти и секторальными ограничениями против банков.

Трамп потребовал завершить конфликт на Украине до 8 августа

Рубио назвал такие шаги «очень мощными», но подчеркнул, что США хотели бы избежать их применения и вместо этого добиться прекращения боевых действий.

В четверг Вашингтон уже выдвинул ультиматум о необходимости мирного урегулирования на Украине до 8 августа, пригрозив жесткими экономическими мерами в случае провала переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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