США допускают санкции против банков России, но надеются на перемирие
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против России, включая меры в отношении банковского сектора. Однако, по его словам, приоритетной целью остается дипломатическое урегулирование конфликта.
Он добавил, что президент Дональд Трамп располагает широким спектром инструментов давления, в том числе вторичными санкциями на экспорт российской нефти и секторальными ограничениями против банков.
Рубио назвал такие шаги «очень мощными», но подчеркнул, что США хотели бы избежать их применения и вместо этого добиться прекращения боевых действий.
В четверг Вашингтон уже выдвинул ультиматум о необходимости мирного урегулирования на Украине до 8 августа, пригрозив жесткими экономическими мерами в случае провала переговоров, передает «Радиоточка НСН».
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