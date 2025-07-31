Умер режиссер «Сказок Пушкина» Роберт Уилсон
Американский режиссер Роберт Уилсон, один из главных новаторов мирового театра второй половины XX века, умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его коллега, греческий режиссер и хореограф Димитрис Папаиоанну. Причина смерти не уточняется.
Уилсон родился 4 октября 1941 года в Техасе. Изучал искусство и архитектуру в США и Европе, а с конца 1960-х стал известен как создатель театральных постановок с элементами сюрреализма.
Его прорывом стала пьеса «Взгляд глухого», показанная в Париже в 1971 году. Впоследствии он поставил такие работы, как «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина», «Король Лир» и «Лебединая песнь».
Уилсон был удостоен ряда престижных наград, включая «Золотого льва» Венецианской биеннале за скульптуру и Европейскую театральную премию — он остается единственным американцем, получившим эту награду. В России он известен по постановке «Сказки Пушкина» в Театре наций в 2015 году, передает «Радиоточка НСН».
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