Умер режиссер «Сказок Пушкина» Роберт Уилсон

Американский режиссер Роберт Уилсон, один из главных новаторов мирового театра второй половины XX века, умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщил его коллега, греческий режиссер и хореограф Димитрис Папаиоанну. Причина смерти не уточняется.

Уилсон родился 4 октября 1941 года в Техасе. Изучал искусство и архитектуру в США и Европе, а с конца 1960-х стал известен как создатель театральных постановок с элементами сюрреализма.