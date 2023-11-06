Деньги на ветер: Эксперты рассказали об экономии авиакомпаний на пассажирах

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН объяснил, что без повышенных цен на билеты россияне столкнутся с дефицитом предложения и не смогут никуда улететь.

«Я бы сам не хотел оказаться в ситуации, когда критически необходимо лететь, но стоимость билета очень велика... Но во времена Советского Союза существовал дефицит билетов при их относительной доступности. Если сейчас цены на билеты будут очень низкими, мы столкнемся с дефицитом предложения... Переплачивать не хочется, но лучше иметь возможность втридорога заплатить и улететь, чем не попасть туда, куда критически важно. Это динамическое ценообразование и закон рыночной экономики», - рассказал он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что прямые перелеты на Филиппины сократят стоимость авиабилетов для россиян в полтора-два раза, особенно выгодными станут полеты для жителей Дальнего Востока.







