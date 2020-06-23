В России предложили сократить зоны, где можно не тушить лесные пожары
Минприроды РФ подготовило проект поправок к Правилам тушения лесных пожаров, который сократит площадь так называемых зон контроля. В них по решению региональных комиссий по ЧС разрешается не тушить пожары, если нет угрозы населённым пунктам или объектам экономики.
Сейчас к таким зонам контроля относят леса на труднодоступных и удалённых территориях. Летом 2019 года на них пришлось 90% катастрофических лесных пожаров. Как пишет «Коммерсантъ», теперь Минприроды предложило считать зонами контроля «нелесные земли в резервных лесах». Экологи «Гринписа России» утверждают, что на такие территории приходится только 6% общей площади лесного фонда в России.
В Минприроды отмечают, что формулировка «труднодоступные и удалённые территории» понимается неоднозначно, поэтому есть необходимость уточнить понятие.
«Нелесные земли в резервных лесах» - это каменистые россыпи и тундра. Однако если там начнётся пожар, он вполне может перекинуться на лес, и тогда огонь нужно будет тушить, заявил изданию эксперт «Гринпис России» Алексей Ярошенко. По его мнению, на практике новый подход не будет работать.
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