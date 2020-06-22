Глава управления лесами Алтайского края попал под уголовное дело

Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы управления лесами Алтайского края. Применена статья «Превышение должностных полномочий», информирует пресс-служба регионального Следственного управления СК.

Должность главы управления лесами края занимает сейчас Владимир Черных. Как отмечает РЕН ТВ, в деле наличествует еще один фигурант — начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству. Это подразделение возглавляет Наталья Стычинская.

По версии следствия, в 2017 году фигуранты дела организовали вырубку защитного леса для прокладки противопожарного разрыва, тем самым нарушив законодательство. Ущерб от их действия оценивается в 950 тысяч рублей.

В связи с расследованием дела управление ФСБ по Алтайскому краю проводит оперативно-следственные действия. Ранее стало известно, что в управлении лесами Алтайского края состоялись обыски.

