Глава управления лесами Алтайского края попал под уголовное дело
Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы управления лесами Алтайского края. Применена статья «Превышение должностных полномочий», информирует пресс-служба регионального Следственного управления СК.
Должность главы управления лесами края занимает сейчас Владимир Черных. Как отмечает РЕН ТВ, в деле наличествует еще один фигурант — начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству. Это подразделение возглавляет Наталья Стычинская.
По версии следствия, в 2017 году фигуранты дела организовали вырубку защитного леса для прокладки противопожарного разрыва, тем самым нарушив законодательство. Ущерб от их действия оценивается в 950 тысяч рублей.
В связи с расследованием дела управление ФСБ по Алтайскому краю проводит оперативно-следственные действия. Ранее стало известно, что в управлении лесами Алтайского края состоялись обыски.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru