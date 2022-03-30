В России предложили сократить рабочую неделю для сохранения занятости

По его словам, из-за сокращения количества рабочих мест на них претендует большее количество людей. Шершуков отметил, что данная инициатива должна пройти дискуссию. Так, мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.

