В России предложили сократить рабочую неделю для сохранения занятости

Введение сокращенной рабочей недели может стать одной из мер, способствующей сохранению рабочих мест на рынке труда. Об этом заявил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с ТАСС.

Минтруда: массовых сокращений в России не планируется

По его словам, из-за сокращения количества рабочих мест на них претендует большее количество людей. Шершуков отметил, что данная инициатива должна пройти дискуссию. Так, мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики.

Ранее президент и основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что уход зарубежных компаний из России не стал проблемой для российского рынка труда. По его словам, при продолжении функционирования рыночной экономики страна не столкнется с массовой безработицей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РаботаРоссия
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