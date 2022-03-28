Минтруда: массовых сокращений в России не планируется

Массовых сокращений в России не планируется, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его данным, работодатели уведомили Минтруд о планах по сокращению около 50 тысяч сотрудников. Всего, как отметил глава ведомства, в России по найму трудится около 55 миллионов граждан.

Для поддержки граждан министерство вводит субсидирование российских работодателей за трудоустройство молодежи. Подать заявление на получение субсидии можно через портал «Работа России», говорится в сообщении пресс-службы ведомства. На поддержку могут рассчитывать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, а также некоммерческие организации.