Минтруда: массовых сокращений в России не планируется
Массовых сокращений в России не планируется, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его данным, работодатели уведомили Минтруд о планах по сокращению около 50 тысяч сотрудников. Всего, как отметил глава ведомства, в России по найму трудится около 55 миллионов граждан.
Для поддержки граждан министерство вводит субсидирование российских работодателей за трудоустройство молодежи. Подать заявление на получение субсидии можно через портал «Работа России», говорится в сообщении пресс-службы ведомства. На поддержку могут рассчитывать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели, а также некоммерческие организации.
Основным условием получения субсидии является трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, которые испытывают сложности при поиске работы. Как уточнили РИА Новости в Минтруде, к таким категория относятся граждане без профессионального образования, родители несовершеннолетних детей, соискатели с инвалидностью и дети-сироты, а также те, кто состоит или состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
По расчётам Минтруда, размер субсидии будет равен трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. По срокам предоставления финансовой поддержки уточняется, что первый платеж работодатель получит через месяц, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев после трудоустройства представителя указанных категорий граждан.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что российские власти помогут гражданам с трудоустройством.
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