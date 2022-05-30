Замглавы Минобрнауки исключил возвращение к советской системе образования

Выступая на заседании совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского он отметил, что будет строится новая система высшего образования - с учётом ранее накопленного опыта.

«Ограничения, которые требовала Болонская система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берём с собой. Какой будет новая система, мы будем вместе с вами проектировать», - заключил он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что вместе с выходом из Болонской системы России нужно также «нужно заканчивать и с ЕГЭ», сообщает «Свободная пресса».