В России могут разрешить обналичивание до 5% маткапитала
Российским семьям могут разрешить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными, независимо от дохода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую.
Отмечается, что депутаты планируют внести в Думу соответствующий законопроект. Средства можно будет потратить на компенсацию затрат на покупку предназначенных для удовлетворения семейных нужд товаров и услуг. Правительство должно дополнительно утвердить перечень этих нужд. Предполагается, что получить часть маткапитала наличными смогут семьи, которые использовали часть всех средств на одно из основных направлений.
В текущем году размер материнского капитала за рождение или усыновление первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи рублей, пишет Ura.ru.
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