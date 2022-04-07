В России могут разрешить обналичивание до 5% маткапитала

Отмечается, что депутаты планируют внести в Думу соответствующий законопроект. Средства можно будет потратить на компенсацию затрат на покупку предназначенных для удовлетворения семейных нужд товаров и услуг. Правительство должно дополнительно утвердить перечень этих нужд. Предполагается, что получить часть маткапитала наличными смогут семьи, которые использовали часть всех средств на одно из основных направлений.

В текущем году размер материнского капитала за рождение или усыновление первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи рублей, пишет Ura.ru.

