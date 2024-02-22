В России предложили разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках

При этом отмечается, что в Россельхознадзоре поддержали эту инициативу, а Минздрав выступил против.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил «Радиоточке НСН», что сегодня в стране практически нет отечественных вакцин для кошек и собак, так как их разработку некому финансировать. Отмечается, что веринарные клиники столкнулись с острым дефицитом импортных вакцин для домашних животных.

