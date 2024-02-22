В России предложили разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках
В России предложили разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптечных сетях. Владельцы аптек направили соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
Авторы идеи объяснили свою просьбу постоянным ростом количества домашних животных. По оценкам специалистов, их уже более 63 млн, пишут «Известия».
При этом отмечается, что в Россельхознадзоре поддержали эту инициативу, а Минздрав выступил против.
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил «Радиоточке НСН», что сегодня в стране практически нет отечественных вакцин для кошек и собак, так как их разработку некому финансировать. Отмечается, что веринарные клиники столкнулись с острым дефицитом импортных вакцин для домашних животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru