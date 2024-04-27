Путин наградил певца Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Минобороны РФ сообщило о 35 ударах по целям на Украине за неделю Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест замглавы Минобороны Иванова Предельный срок пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в году Появился доступ к открытым вариантам заданий ЕГЭ Дирекция Лувра облегчит посетителям доступ к «Джоконде»