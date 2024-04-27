Путин наградил певца Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
27 апреля 202417:51
Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста России, певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сегодня артисту исполнилось 55 лет.
Ранее директор парка «Зарядье», в прошлом телеведущий, режиссёр, продюсер и медиаменеджер Иван Демидов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин наградил певца Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- Рэпер Влади запатентовал бейсболки с полями как у шляп и назвал их «бримбэки»
- Рэпера Платину выпустили из спецприемника
- В Госдуму внесен законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами
- «НАШЕ Радио» зазвучит в Саранске на частоте 88,0 FM
- В РФ продлили требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров
- Сотрудники МЧС попали под обстрел украинских войск в Каховке
- Российские военные за неделю нанесли 35 групповых ударов по объектам на Украине
- В Эстонии обозначили условие для отправки военнослужащих на Украину
- В РПЦ рассказали об отказе от попыток к пасхальному перемирию на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru