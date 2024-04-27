Путин наградил певца Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил Народного артиста России, певца Стаса Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Сегодня артисту исполнилось 55 лет.

Ранее директор парка «Зарядье», в прошлом телеведущий, режиссёр, продюсер и медиаменеджер Иван Демидов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Владимир ПутинНаградыПевецСтас Михайлов

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