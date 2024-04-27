В Госдуму внесен законопроект о повышении эффективности контроля за мигрантами
На рассмотрение депутатов Государственной Думы России внесен законопроект, в котором вводится понятие «режим высылки» в отношении иностранных граждан. Документ размещен в думской электронной базе.
Нормативный акт устанавливает ряд обязанностей, которые должны исполнять иностранные граждане, подпадающие под такой режим. Среди них - информирование органов власти о своем местонахождении и о смене места пребывания, а также дате и маршруте планируемого выезда.
Законопроект призван решить отдельные вопросы обеспечения национальной безопасности в миграционной сфере, говорится в пояснительной записке.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не покрывать грядущий дефицит кадров мигрантами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru