Рэпер Влади запатентовал бейсболки с полями как у шляп и назвал их «бримбэки»

Рэпер Влади (Владислав Лешкевич) изобрел новый вид кепок - бримбэк. В своих соцсетях музыкант рассказал о закуске бренда Brimback.

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Музыкант запатентовал свое изобретение. Дизайн кепки вдохновлен снэпбэками — кепками с прямым козырьком.

На сайте бренда головной убор называют «кепкой на 360 градусов». Покупателям она поставляется в большой круглой коробке.

Ранее рок-музыкант Гарик Сукачёв выпустил фирменные кепки-восьмиклинки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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