Рэпер Влади запатентовал бейсболки с полями как у шляп и назвал их «бримбэки»
27 апреля 202417:21
Рэпер Влади (Владислав Лешкевич) изобрел новый вид кепок - бримбэк. В своих соцсетях музыкант рассказал о закуске бренда Brimback.
Музыкант запатентовал свое изобретение. Дизайн кепки вдохновлен снэпбэками — кепками с прямым козырьком.
На сайте бренда головной убор называют «кепкой на 360 градусов». Покупателям она поставляется в большой круглой коробке.
Ранее рок-музыкант Гарик Сукачёв выпустил фирменные кепки-восьмиклинки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru