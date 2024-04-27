Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом
Американская исполнительница Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом Джейми, пишет Page Six.
«Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве с отцом, Джейми Спирсом», - сообщила газета со ссылкой на адвоката певицы Мэтью Розенгарта.
По его словам, желание исполнительницы обрести свободу наконец-то исполнилось. При этом звезде придется оплатить судебные издержки отца.
Отец Спирс с 2008 года контролировал большинство аспектов жизни дочери. Помимо прочего, под его контролем находились все деньги, которая зарабатывала исполнительница
Ранее стало известно, что Бритни Спирс сделала аборт во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru