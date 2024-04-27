Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом

Американская исполнительница Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом Джейми, пишет Page Six.

СМИ: Бритни Спирс попала в черный список отеля из-за прогулок топлес при гостях

«Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве с отцом, Джейми Спирсом», - сообщила газета со ссылкой на адвоката певицы Мэтью Розенгарта.

По его словам, желание исполнительницы обрести свободу наконец-то исполнилось. При этом звезде придется оплатить судебные издержки отца.

Отец Спирс с 2008 года контролировал большинство аспектов жизни дочери. Помимо прочего, под его контролем находились все деньги, которая зарабатывала исполнительница

Ранее стало известно, что Бритни Спирс сделала аборт во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр зи видео
ТЕГИ:СШАСудыПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры