Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве со своим отцом

«Бритни Спирс урегулировала дело об опекунстве с отцом, Джейми Спирсом», - сообщила газета со ссылкой на адвоката певицы Мэтью Розенгарта.

По его словам, желание исполнительницы обрести свободу наконец-то исполнилось. При этом звезде придется оплатить судебные издержки отца.

Отец Спирс с 2008 года контролировал большинство аспектов жизни дочери. Помимо прочего, под его контролем находились все деньги, которая зарабатывала исполнительница

Ранее стало известно, что Бритни Спирс сделала аборт во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком, передает «Радиоточка НСН».

