В Госдуме предложили учредить в России День защиты животных
Депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил учредить в России День защиты животных, сообщают «Известия».
Об этом Нечаев заявил по итогам первого всероссийского Зоосубботника, организованного партией «Новые люди». В акции приняли участие три тысячи волонтеров из 46 регионов. Участники акции помогали в уборке территории, ремонте и покраске вольеров, закупке корма и ветеринарных препаратов.
Отмечается, что 4 октября предложили сделать днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве Александра II. Законопроект направили на отзыв в правительство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru