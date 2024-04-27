Рэпера Платину выпустили из спецприемника

«Мы снова на улицах, то еще будет», — говорится в сообщении в группе рэпера в соцсетях. Также в публикации оставлен хештег «Первый день на свободе».

Ранее рэпер сообщил, что планирует вернуться в Латвию.

Ранее музыканта задержали во время концерта в клубе Face. По данным СМИ, на рэпера составили протоколы за незаконную трудовую деятельность и нарушении порядка пребывания в России, а также за отказ от медосвидетельствования.

В 2021 году глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина просила правоохранителей проверить тексты Платины на предмет пропаганды наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

