В России предложили провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе
Пилотный проект по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства, пересекающими границу России, стартует с 1 декабря. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минцифры.
Планируется, что эксперимент будет проходить в два этапа. Так, въезжающие в РФ иностранные граждане будут сдавать в нескольких пунктах пропуска изображение лица и отпечатки пальцев. Для безвизового въезда все иностранцы будут заранее сдавать биометрию с помощью специального приложения.
При этом для посещения России в визовом режиме по-прежнему придется подавать документы, порядок оформления визы не изменится.
Нововведения не коснутся граждан Белоруссии, дипломатов, детей в возрасте до шести лет, работников международных организаций и их аккредитованных в РФ представительств, членов их семей. Если эксперимент пройдет успешно, правила по сдаче биометрии станут постоянными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru