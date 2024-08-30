В России предложили провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе

Планируется, что эксперимент будет проходить в два этапа. Так, въезжающие в РФ иностранные граждане будут сдавать в нескольких пунктах пропуска изображение лица и отпечатки пальцев. Для безвизового въезда все иностранцы будут заранее сдавать биометрию с помощью специального приложения.

При этом для посещения России в визовом режиме по-прежнему придется подавать документы, порядок оформления визы не изменится.

Нововведения не коснутся граждан Белоруссии, дипломатов, детей в возрасте до шести лет, работников международных организаций и их аккредитованных в РФ представительств, членов их семей. Если эксперимент пройдет успешно, правила по сдаче биометрии станут постоянными.

