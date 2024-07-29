В России предложили продлить ипотеку для IT-специалистов
29 июля 202417:54
Министерство финансов России совместно с Минцифры обсуждают продление льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития России Максута Шадаева.
Министр назвал ключевой целью продления программы удержание на местах в регионах профильных специалистов.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допустил возможность пересмотра условий по программе «Семейная ипотека».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru