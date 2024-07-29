В России предложили продлить ипотеку для IT-специалистов

Министерство финансов России совместно с Минцифры обсуждают продление льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития России Максута Шадаева.

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Министр назвал ключевой целью продления программы удержание на местах в регионах профильных специалистов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допустил возможность пересмотра условий по программе «Семейная ипотека».

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ФОТО: РИА Новости
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