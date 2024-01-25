В России предложили привлекать заключенных к уборке улиц
Привлекать заключенных к уборке улиц предложил мэр Красноярска Владислав Логинов. Об этом сообщило издание «Наш Красноярский край».
Градоначальник заявил, что работать на городских улицах смогли бы заключенные, осужденные по легким статьям.
По словам Логинова, дефицит работников в городских коммунальных службах составляет 60%. Мэр привел для сравнения в Москву, где, по его данным, в ручном труде по уборке улиц задействованы до 150 тысяч человек. «Мы сегодня при всех раскладах такого количества людей не найдем», — посетовал градоначальник.
Ранее УФСИН по Самарской области сообщило, что сборкой автомобилей «АвтоВАЗа» займутся заключенные
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru