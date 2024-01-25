В России предложили привлекать заключенных к уборке улиц

Градоначальник заявил, что работать на городских улицах смогли бы заключенные, осужденные по легким статьям.

По словам Логинова, дефицит работников в городских коммунальных службах составляет 60%. Мэр привел для сравнения в Москву, где, по его данным, в ручном труде по уборке улиц задействованы до 150 тысяч человек. «Мы сегодня при всех раскладах такого количества людей не найдем», — посетовал градоначальник.

Ранее УФСИН по Самарской области сообщило, что сборкой автомобилей «АвтоВАЗа» займутся заключенные

