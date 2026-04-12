Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил своё участие в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Ранее сегодня в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным Лукашенко обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Лидеры двух стран также обменялись тёплыми пасхальными поздравлениями и выразили добрые пожелания братским народам России и Белоруссии.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на 9 Мая в Москву намерены приехать ряд зарубежных лидеров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
