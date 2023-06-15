Автомобили Lada будут собирать заключенные
Сборкой автомобилей «АвтоВАЗа» займутся заключенные, сообщило УФСИН по Самарской области. Там заявили, что от компании поступил запрос на предоставление трудовой силы зэков в связи с планами по наращиванию выпуска Lada Vesta NG.
В самарском УФСИН отметили, что в целом объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю этого года составит 1,1 тыс. человек, к январю 2024-го - еще порядка 2,9 тыс. человек.
Ведомство заявило, что сможет предоставить до 50% от необходимого автозаводу числа рабочих. На данный момент «прорабатывается заявка на подбор кандидатов».
Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН поддержал желание Минпромторга РФ возродить автобренд «Ока», но призвал не сравнивать возрожденные бренды с советскими.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru