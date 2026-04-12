На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов
Роскосмос открыл приём заявлений в отряд космонавтов через портал «Госуслуги». Об этом сообщает Минцифры РФ.
Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года.
Кандидатам необходимо иметь российское гражданство, быть не старше 35 лет, обладать весом от 50 до 90 кг и ростом от 150 до 190 см. Также требуется высшее образование из утверждённого перечня, стаж работы по специальности не менее трёх лет и знание одного из иностранных языков - английского, итальянского, испанского, немецкого или французского. Кроме того, кандидат должен иметь безупречное здоровье, высокую физическую выносливость и стрессоустойчивость.
В случае успешного прохождения отбора кандидат сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и приступить к тренировкам.
Ранее летчик-космонавт Олег Артемьев рассказал НСН, что сейчас упростили требования к уровню здоровья космонавтов, но значительно повысили требования по знаниям.
- Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
- «Нужно больше знаний»: Артемьев объяснил, как изменились требования к космонавтам
- Песков посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию
- Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах
- Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно
- Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры
- МЧС: В Томской области паводок затопил 25 домов и 222 участка
- Театр Вахтангова: Перекупщики вынуждают повышать цены на билеты
- Британский актёр Джон Нолан умер на 88-м году жизни