Песков посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию
12 апреля 202615:05
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал руководству Великобритании привыкать к росту счетов за электроэнергию из-за действий лидеров России и США. Об этом Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Надо привыкать», — сказал Песков.
В минувший четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
