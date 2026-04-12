Песков посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал руководству Великобритании привыкать к росту счетов за электроэнергию из-за действий лидеров России и США. Об этом Песков заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Великобритания обвинила Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию

«Надо привыкать», — сказал Песков.

В минувший четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
