ЦСКА дома сенсационно проиграл «Сочи» в 24-м туре РПЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.
Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 10-й минуте с пенальти забил Мартин Крамарич.
Для ЦСКА это четвёртое поражение в шести матчах после зимней паузы — худший старт года для «армейцев» с 2001 года. «Сочи» же прервал серию из 10 матчей без побед.
После игры сочинцы набрали 12 очков и остались на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 42 очками сохранил пятую позицию.
В 25-м туре «Сочи» 17 апреля сыграет на выезде с «Ростовом», а ЦСКА днём позже встретится в Самаре с «Крыльями Советов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ЦСКА дома сенсационно проиграл «Сочи» в 24-м туре РПЛ
