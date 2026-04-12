Трамп: Переговоры с Ираном прошли хорошо
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном в целом прошли хорошо и по большинству вопросов удалось достичь договорённостей. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Однако сторонам не удалось договориться по ключевому - ядерному вопросу, добавил Трамп.
«Единственное, что имеет значение - Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций», - написал Трамп.
Накануне в Пакистане завершились более чем 20-часовые переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта. Стороны обсуждали ситуацию в Ормузском проливе и ядерную программу Ирана, однако не смогли достичь соглашения. После этого Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп: Переговоры с Ираном прошли хорошо
- Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива
- «Работали над каждой нотой»: «ЙОРШ» к 20-летию представила новый альбом
- На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов
- Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
- «Нужно больше знаний»: Артемьев объяснил, как изменились требования к космонавтам
- Песков посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию
- Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах
- Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно
- Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры