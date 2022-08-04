В России предложили отменить уголовное наказание за предпринимательство без регистрации

«В абзаце первом части первой статьи 171 ("Незаконное предпринимательство" - НСН) слова "без регистрации или" исключить», — указано в проекте.

По действующему законодательству допустившим такое нарушение грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, Минюст предлагает признать утратившими силу статьи Уголовного кодекса о регистрации незаконных сделок с недвижимостью, об уклонении от раскрытия определенной законодательством информации о ценных бумагах. Кроме того, проект предлагает исключить из УК РФ статью «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории».

