В России предложили отменить уголовное наказание за предпринимательство без регистрации

Министерство юстиции РФ предложило не привлекать к уголовной ответственности предпринимателей, ведущих деятельность без регистрации. Соответствующий документ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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«В абзаце первом части первой статьи 171 ("Незаконное предпринимательство" - НСН) слова "без регистрации или" исключить», — указано в проекте.

По действующему законодательству допустившим такое нарушение грозит до 300 тысяч рублей штрафа или до 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, Минюст предлагает признать утратившими силу статьи Уголовного кодекса о регистрации незаконных сделок с недвижимостью, об уклонении от раскрытия определенной законодательством информации о ценных бумагах. Кроме того, проект предлагает исключить из УК РФ статью «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектУголовное НаказаниеМинюст РФ
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