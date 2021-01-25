В России предложили ограничить шумный ремонт в жилых домах тремя днями в неделю

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, исключая новостройки пишут Известия.

В Общественной палате написали письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину с таким предложением, мотивируя тем, что на удаленке многие люди находятся дома весь день.

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Сейчас шумные работы в доме можно проводить не более восьми часов в сутки каждый день, кроме выходных и праздников.

В России с 1 января вступил в силу закон, вводящий в Трудовой кодекс понятие дистанционной (удаленной) работы.

Глава сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН рассказал, какие тенденции в сфере найма персонала будут преобладать в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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