В России предложили ограничить шумный ремонт в жилых домах тремя днями в неделю
В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, исключая новостройки пишут Известия.
В Общественной палате написали письмо главе Минстроя Иреку Файзуллину с таким предложением, мотивируя тем, что на удаленке многие люди находятся дома весь день.
Сейчас шумные работы в доме можно проводить не более восьми часов в сутки каждый день, кроме выходных и праздников.
В России с 1 января вступил в силу закон, вводящий в Трудовой кодекс понятие дистанционной (удаленной) работы.
Глава сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН рассказал, какие тенденции в сфере найма персонала будут преобладать в 2021 году.
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