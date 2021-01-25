В России предложили ограничить шумный ремонт в жилых домах тремя днями в неделю

Сейчас шумные работы в доме можно проводить не более восьми часов в сутки каждый день, кроме выходных и праздников.

В России с 1 января вступил в силу закон, вводящий в Трудовой кодекс понятие дистанционной (удаленной) работы.

Глава сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН рассказал, какие тенденции в сфере найма персонала будут преобладать в 2021 году.

