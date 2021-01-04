Психологи объяснили положительное влияние кошек во время удаленной работы

Кошки успокаивают своих хозяев во время дистанционной работы и помогают им справиться со стрессом, к такому выводу пришли исследователи компании Purina совместно с психологом Джо Хеммингс. Об этом пишет «Телеканал 360» со ссылкой на издание The Mirror.

Психологи опросили более 700 владельцев кошек, которые работают удаленно, чтобы узнать больше об отношениях хозяев с их питомцами.

Более 63% респондентов заявили, что кошки успокаивают их, а 56% подтвердили, что чувствуют себя менее одиноко, находясь рядом с животными.

Джо Хеммингс отмечает, что работа в компании домашних животных создает уютную атмосферу и создает образ спокойной жизни, поэтому, считает она, кошки действительно способны снизить уровень тревожности и стресса.

Справляться со стрессом во время пандемии приходится не только людям, но и домашним животным. Кинологи из тюменского «Центра прогрессивной дрессировки» ранее в беседе с RT рассказали, как помочь собакам справиться с тревожностью в новогодние праздники.





