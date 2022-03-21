Стало известно, как правильно защитить личную переписку от взлома

Если личные данные переписки пользователя хранятся на сервере оператора, полностью ограничить доступ к ним невозможно. Для минимизации риска необходимо использовать сложные пароли, в том числе, графические, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгения Кашкина.

Эксперт назвал способы придумать надежный банковский пароль

По его словам, такой элемент защиты смартфона, как блокировка по отпечатку пальца возможно взломать, что не гарантирует стопроцентной защиты конфиденциальных данных в телефоне.

Эксперт советует придумать дополнительный пароль непосредственно для используемого мессенджера. Это поможет спасти от доступа к нему, даже если смартфон окажется у злоумышленника.

При работе в интернет-браузере нужно закрывать версии приложений и по возможности использовать режим «Иногнито».

Напомним, VK Group планирует запустить собственный корпоративный мессенджер VK Teams. Также планируется восстановить работу популярного ранее мессенджера ICQ. Перезапуск «аськи» обсуждают на государственном уровне.

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ФОТО: pxhere.com
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